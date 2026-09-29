A Bandu Capital, grupo cover do Capital Inicial, se prepara para duas apresentações em Bauru até o fim de 2026. Com repertório personalizado de pop rock e uma performance inspirada no vocalista Dinho Ouro Preto, a banda se apresenta no dia 2 de outubro, no Paparico, e novamente em 11 de dezembro, no Joy Sellers.

Formada por Dueiny Godoi (guitarra e vocal), Daniel Lenharo (baixo e vocal), Paulo Eduardo Campos (vocal) e Renan Oliveira (bateria), a banda tem percorrido cidades da região. Neste ano, já passou por Avaré, Jaú, Agudos, Arandu e Itatinga, entre outros municípios. Um dos destaques do grupo é o trabalho do vocalista Paulo Eduardo Campos, que já participou de programas de televisão como o "Domingão do Faustão", da Rede Globo, e "Máquina da Fama", do SBT. A caracterização, o figurino, a sonoridade e a interpretação são elaborados para reproduzir a experiência de um show do Capital Inicial.

A semelhança da voz e da performance de Paulo com Dinho Ouro Preto já foi reconhecida pelo próprio cantor do Capital Inicial. O grupo também destaca a fidelidade instrumental dos músicos como um dos diferenciais do espetáculo. O show utiliza violões e figurinos baseados na produção audiovisual da banda, sendo uma alternativa para ambientes que exigem volume sonoro mais controlado. Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil @banducapital.