Um homem foi preso por equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), nesta segunda-feira (28), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, transportando 46 celulares de origem suspeita envoltos em papel alumínio para interceptar sinais de telefonia e Internet. Um dos aparelhos tinha queixa de furto e ele foi autuado em flagrante por receptação.

A abordagem ao veículo onde estavam os celulares ocorreu durante a operação Impacto. O coletivo, que seguia de Campo Grande/MS para Belo Horizonte/MG, foi parado em frente à base operacional da Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 338 mais 400 metros.

Durante vistoria, de acordo com o registro policial, os policiais rodoviários perceberam que um dos passageiros demonstrou nervosismo e, questionado, apresentou respostas contraditórias e disse que não tinha bagagem despachada no compartimento de cargas.