Um homem foi preso por equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), nesta segunda-feira (28), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, transportando 46 celulares de origem suspeita envoltos em papel alumínio para interceptar sinais de telefonia e Internet. Um dos aparelhos tinha queixa de furto e ele foi autuado em flagrante por receptação.
A abordagem ao veículo onde estavam os celulares ocorreu durante a operação Impacto. O coletivo, que seguia de Campo Grande/MS para Belo Horizonte/MG, foi parado em frente à base operacional da Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 338 mais 400 metros.
Durante vistoria, de acordo com o registro policial, os policiais rodoviários perceberam que um dos passageiros demonstrou nervosismo e, questionado, apresentou respostas contraditórias e disse que não tinha bagagem despachada no compartimento de cargas.
No bagageiro, porém, a equipe localizou uma bolsa preta atrelada ao ticket de passagem do suspeito contendo 29 aparelhos da marca Apple, um aparelho da marca Motorola, sete aparelhos da marca Xiaomi Redmi e oito aparelhos da marca Samsung, todos usados.
O celular que estava com o homem também foi apreendido. Segundo a polícia, todos os aparelhos estavam envoltos em papel alumínio para interceptar os sinais de telefonia e Internet e um deles, da marca Apple, apresentava queixa de furto. O passageiro foi preso em flagrante por receptação e conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.