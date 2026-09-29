Quase dois meses depois que uma cratera tomou conta da via após uma intervenção para substituição da tubulação do local, as obras no quarteirão 2 da rua Marconi, no Jardim Bela Vista, avançaram e a pavimentação no trecho teve início nesta segunda-feira (28). De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Bauru, a estabilidade do tempo nos últimos dias ajudou na intensificação dos trabalhos.

A via recebeu intervenções de drenagem e melhorias nas redes de água e esgoto, em uma atuação integrada com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Companhia Saneamento de Bauru (CSB). A execução dessas etapas foi necessária antes da recomposição definitiva do pavimento, garantindo uma intervenção mais completa e reduzindo a necessidade de novos serviços no mesmo trecho.

Com as etapas subterrâneas concluídas e a base preparada, a Secretaria de Infraestrutura iniciou a aplicação da massa asfáltica e segue dando celeridade aos trabalhos, que entram agora em sua fase final. A prefeitura acompanha o andamento da obra e mantém as equipes mobilizadas para concluir os serviços e restabelecer plenamente as condições de circulação na rua Marconi.