29 de setembro de 2026
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OBRA AVANÇA

Em Bauru, rua Marconi ganha asfalto após quase dois meses

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
De acordo com a nota enviada pela prefeitura de Bauru a estabilidade do tempo nos últimos dias, ajudou na intensificação dos trabalhos
De acordo com a nota enviada pela prefeitura de Bauru a estabilidade do tempo nos últimos dias, ajudou na intensificação dos trabalhos

Quase dois meses depois que uma cratera tomou conta da via após uma intervenção para substituição da tubulação do local, as obras no quarteirão 2 da rua Marconi, no Jardim Bela Vista, avançaram e a pavimentação no trecho teve início nesta segunda-feira (28). De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Bauru, a estabilidade do tempo nos últimos dias ajudou na intensificação dos trabalhos. 

A via recebeu intervenções de drenagem e melhorias nas redes de água e esgoto, em uma atuação integrada com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Companhia Saneamento de Bauru (CSB). A execução dessas etapas foi necessária antes da recomposição definitiva do pavimento, garantindo uma intervenção mais completa e reduzindo a necessidade de novos serviços no mesmo trecho.

Com as etapas subterrâneas concluídas e a base preparada, a Secretaria de Infraestrutura iniciou a aplicação da massa asfáltica e segue dando celeridade aos trabalhos, que entram agora em sua fase final. A prefeitura acompanha o andamento da obra e mantém as equipes mobilizadas para concluir os serviços e restabelecer plenamente as condições de circulação na rua Marconi.

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