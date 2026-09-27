Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar neste sábado (26), no bairro São Geraldo, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), após ser apontado como autor de um ato infracional análogo ao crime de roubo contra um vendedor de verduras. As informações são do site Acontece Botucatu.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima trabalhava com a venda de verduras quando foi abordada pelo adolescente. Após se recusar a entregar dinheiro, o vendedor teria sido atingido com um soco no rosto e caiu ao chão. Na sequência, uma pochete teria sido levada. O objeto continha dinheiro e um fone de ouvido. A Polícia Militar realizou buscas pela região e localizou o adolescente nas proximidades. Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 100 em dinheiro, quantia que teria sido subtraída da vítima e foi recuperada.

Após receber atendimento médico, os envolvidos foram encaminhados à autoridade policial para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. O adolescente foi apreendido e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça.