Um homem foi preso em flagrante após tentar fugir de uma abordagem policial e dispensar uma sacola contendo diferentes tipos de drogas, no jardim Ouro Verde, em Bauru. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da 3ª Companhia da Polícia Militar pela rua Zenzo Kikute, na altura da quadra 3. Segundo a PM, os policiais avistaram dois indivíduos agachados em uma viela, manuseando uma sacola plástica verde. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois correram. Um deles, que carregava a sacola, foi acompanhado a pé por um dos policiais, enquanto o outro agente realizou um cerco pela extremidade oposta da viela.

Ao perceber que estava cercado, o suspeito arremessou a sacola em um terreno baldio na rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, na quadra 12. O descarte foi presenciado pelos policiais, que localizaram o material pouco depois. Ainda conforme o registro policial, durante a tentativa de abordagem, o homem resistiu fisicamente e precisou ser contido com técnicas de imobilização. Mesmo após ser derrubado, teria continuado oferecendo resistência, sendo necessário o uso progressivo da força e de algemas, diante do risco de nova fuga.

Na sacola foram encontradas substâncias com características semelhantes a maconha, cocaína, ice, dry e comprimidos de LSD, todas, segundo a polícia, acondicionadas para comercialização. Durante a busca pessoal, também foram apreendidos R$ 110 em dinheiro, em cédulas de pequeno valor. Questionado informalmente, o suspeito teria admitido que fugiu carregando a sacola, mas negou ser o proprietário das drogas. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão e o suspeito ficou à disposição da justiça.