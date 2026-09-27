Apesar de pressionar muito no segundo tempo, o Noroeste ficou no empate por 1 a 1 com o São José na manhã deste domingo (27), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no primeiro confronto da semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. Com o resultado, nenhum dos dois times leva vantagem para a partida decisiva, que será disputada no próximo sábado (3), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Os dois gols saíram no primeiro tempo. O São José abriu o placar aos 28 minutos, com Neto Oliveira, depois de jogada construída a partir de um escanteio. Wesley Rodrigues recebeu a bola dentro da área e rolou para o atacante, que apenas completou para as redes. O time visitante chegou a ameaçar ampliar a vantagem. Pouco depois do gol, Neto Oliveira desviou uma cobrança de escanteio e acertou a trave.

O empate do Noroeste veio aos 41 minutos. Após cruzamento para a área, o zagueiro João Ramos tocou a bola com o braço, e a arbitragem marcou pênalti. O São José utilizou o desafio de vídeo para questionar um lance anterior à jogada, mas a decisão foi mantida. Bruno Lopes cobrou rasteiro, no canto, sem chance para o goleiro João Lucas.