Apesar de pressionar muito no segundo tempo, o Noroeste ficou no empate por 1 a 1 com o São José na manhã deste domingo (27), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no primeiro confronto da semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. Com o resultado, nenhum dos dois times leva vantagem para a partida decisiva, que será disputada no próximo sábado (3), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Os dois gols saíram no primeiro tempo. O São José abriu o placar aos 28 minutos, com Neto Oliveira, depois de jogada construída a partir de um escanteio. Wesley Rodrigues recebeu a bola dentro da área e rolou para o atacante, que apenas completou para as redes. O time visitante chegou a ameaçar ampliar a vantagem. Pouco depois do gol, Neto Oliveira desviou uma cobrança de escanteio e acertou a trave.
O empate do Noroeste veio aos 41 minutos. Após cruzamento para a área, o zagueiro João Ramos tocou a bola com o braço, e a arbitragem marcou pênalti. O São José utilizou o desafio de vídeo para questionar um lance anterior à jogada, mas a decisão foi mantida. Bruno Lopes cobrou rasteiro, no canto, sem chance para o goleiro João Lucas.
O empate animou o Noroeste, que terminou a primeira etapa pressionando. Já nos acréscimos, Bruno Lopes ainda teve uma boa oportunidade de cabeça após cruzamento da direita, mas a bola passou perto da trave.
Segundo tempo
O Noroeste voltou melhor para o segundo tempo, pressionou bastante e criou algumas oportunidades para virar a partida. Logo no início, Bruno Lopes arriscou de fora da área e obrigou João Lucas a espalmar para escanteio.
Aos sete minutos, o goleiro do São José voltou a trabalhar após cobrança de falta ensaiada. O time visitante, por sua vez, passou a apostar nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para transformar as oportunidades em finalizações perigosas. Aos 32 minutos, o São José chegou a marcar novamente, com João Guilherme. O gol, porém, foi anulado por falta no lance. Os jogadores da equipe visitante ainda solicitaram a revisão da jogada.
O Noroeste respondeu aos 43 minutos e teve a melhor oportunidade para sair com a vitória. Yuri Ferraz acertou o travessão em um chute forte. Na sobra, Pedro Felipe tentou completar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nos minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu criar outra oportunidade clara, e o placar de 1 a 1 foi mantido.
Tudo será decidido no Martins Pereira
O empate mantém completamente aberta a disputa por uma vaga na final. O São José terá novamente o mando de campo porque terminou a primeira fase com a melhor campanha entre os quatro semifinalistas. O Noroeste, por sua vez, avançou às semifinais depois de eliminar o Primavera nos pênaltis, após dois empates nas quartas de final.
A partida decisiva será no próximo sábado, 3 de outubro, às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Quem vencer estará classificado para a final. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
Além da classificação para a decisão, a semifinal vale uma vaga em competição nacional na temporada de 2027. O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D, enquanto o vice ficará com a vaga remanescente.
Assim, depois de 90 minutos de equilíbrio em Bauru, Noroeste e São José chegam à última partida da semifinal em igualdade. A definição será no Vale do Paraíba.