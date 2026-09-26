Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, foi detida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (25), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), após agredir a própria mãe, uma idosa. A filha teria quebrado um copo de vidro contra a cabeça da vítima.

A ocorrência foi registrada em uma residência na Vila Americana. O ferimento provocado pelo vidro exigiu atendimento médico e a idosa foi encaminhada à Santa Casa de Bariri, onde precisou passar por sutura. O motivo do desentendimento entre mãe e filha não foi esclarecido.

Após a intervenção da Polícia Militar, a mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Ela foi ouvida pelo delegado de plantão e liberada após o registro da ocorrência, permanecendo em liberdade. As informações são do site Noticiantes Centro-Oeste Paulista.