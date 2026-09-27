Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na tarde deste sábado (26), após ser denunciado por realizar uma cobrança mediante ameaça e portar uma arma de fogo no Jardim do Caju, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Rocam, da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, realizavam patrulhamento preventivo com motocicletas pela cidade quando foram acionadas para atender à ocorrência. Os policiais se deslocaram até o local indicado e conseguiram localizar o suspeito. Durante a abordagem e por ser conhecido dos meios policiais e haver informação de que costumada andar armado, foi realizada busca pessoal e no veículo, onde foi apreendida uma arma de fogo calibre 9 milímetros, que estava municiada e mais 13 munições intactas.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil (SIG) de Lençóis Paulista, onde a ocorrência foi o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.