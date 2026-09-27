O Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência de Bauru completaram nesta semana três meses de funcionamento alcançando a marca de 5 mil atendimentos. Vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a unidade foi inaugurada pelo governo de São Paulo no dia 22 de junho e atende a população dos 39 municípios que integram a Região Administrativa de Bauru.

O volume de atividades reflete a alta demanda regional por assistência especializada e o fortalecimento do acolhimento. Ao completar 90 dias, a consolidação dos serviços multidisciplinares quadruplicou a capacidade de acolhimento diário na unidade.

O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou o impacto humano por trás do avanço dos números da unidade: "Nesta semana, o Centro completou apenas três meses desde sua inauguração pelo governador Tarcísio de Freitas e já está alcançando uma marca impressionante: 5 mil atendimentos! Mas o que mais me toca é pensar no que existe por trás desse número. São 5 mil vezes em que alguém encontrou uma porta aberta. Uma pessoa autista acolhida. Uma família orientada. Uma dúvida esclarecida. Um apoio que chegou quando era necessário. É para isso que uma política pública precisa existir: para chegar à vida das pessoas e fazer diferença de verdade. Ver de perto o Centro TEA Paulista de Bauru funcionando e alcançando tantas pessoas em tão pouco tempo nos dá ainda mais responsabilidade e também mais vontade de avançar."