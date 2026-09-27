O Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência de Bauru completaram nesta semana três meses de funcionamento alcançando a marca de 5 mil atendimentos. Vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a unidade foi inaugurada pelo governo de São Paulo no dia 22 de junho e atende a população dos 39 municípios que integram a Região Administrativa de Bauru.
O volume de atividades reflete a alta demanda regional por assistência especializada e o fortalecimento do acolhimento. Ao completar 90 dias, a consolidação dos serviços multidisciplinares quadruplicou a capacidade de acolhimento diário na unidade.
O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou o impacto humano por trás do avanço dos números da unidade: "Nesta semana, o Centro completou apenas três meses desde sua inauguração pelo governador Tarcísio de Freitas e já está alcançando uma marca impressionante: 5 mil atendimentos! Mas o que mais me toca é pensar no que existe por trás desse número. São 5 mil vezes em que alguém encontrou uma porta aberta. Uma pessoa autista acolhida. Uma família orientada. Uma dúvida esclarecida. Um apoio que chegou quando era necessário. É para isso que uma política pública precisa existir: para chegar à vida das pessoas e fazer diferença de verdade. Ver de perto o Centro TEA Paulista de Bauru funcionando e alcançando tantas pessoas em tão pouco tempo nos dá ainda mais responsabilidade e também mais vontade de avançar."
O secretário ressaltou ainda que a unidade consolida um novo momento de interiorização da política pública estadual: "Garantir os direitos das pessoas com TEA exige ações integradas e presentes em todo o território paulista. A unidade foi idealizada em quatro eixos: acolhimento das pessoas com TEA, das pessoas com deficiência e de seus familiares; pesquisa e parcerias com universidades; apoio aos municípios; e qualificação dos servidores públicos para um atendimento cada vez mais adequado."
Instalado na rua Severino Lins, 7-10, na vila Aviação por meio de um convênio com a Prefeitura de Bauru e gerido em parceria com a OSC Sorri-Bauru, o espaço é o primeiro do Centro TEA Paulista fora da capital. A estrutura física conta com sala multissensorial, ambiente de acomodação sensorial para momentos de crise, biblioteca temática, auditório para capacitações e uma unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), focada no mercado de trabalho. O Centro abriga também o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, responsável pela orientação sobre benefícios, suporte jurídico, psicológico e social.
A atuação abrange desde a solicitação e emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), documento que facilita a identificação e garante prioridade em atendimentos públicos e privados, até a oferta de oficinas pedagógicas e terapêuticas. O primeiro Centro TEA Paulista foi instalado na capital, em junho de 2025, e já ultrapassou 13 mil atendimentos, servindo de modelo para a interiorização do atendimento especializado em São Paulo.