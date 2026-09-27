Na próxima quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 18h, o jornalista Odir Cunha estará em Bauru para o lançamento de seu livro "O céu e o inferno de Toninho Guerreiro", a biografia de um dos maiores artilheiros do nosso futebol, ídolo de Noroeste, Santos e São Paulo.

O evento ocorrerá na tradicional Padaria Vó Angelina, na rua Virgílio Malta, 18-87, nos Altos da Cidade. Estarão presentes craques de várias gerações do Noroeste, jornalistas, amigos, torcedores e parentes de Toninho, entre eles suas filhas Greice e Graciela. O acesso é aberto a todos.

Em uma deferência especial à cidade natal de Toninho, a mesma que revelou Pelé para o futebol, o livro terá um desconto superior a 20% e será oferecido, apenas nessa noite, por R$ 69,00.