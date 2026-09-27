Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, e ainda são comuns dúvidas sobre documentos, biometria, ordem de votação, justificativa de ausência e regras dentro da seção eleitoral.

Para facilitar a vida do eleitor, o JCNET reuniu as principais perguntas e respostas sobre o que pode e o que não pode no dia da votação.

1. Posso votar sem o título de eleitor?

Sim. O título não é obrigatório. É preciso apresentar documento oficial com foto ou e-Título com fotografia.