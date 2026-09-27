Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, e ainda são comuns dúvidas sobre documentos, biometria, ordem de votação, justificativa de ausência e regras dentro da seção eleitoral.
Para facilitar a vida do eleitor, o JCNET reuniu as principais perguntas e respostas sobre o que pode e o que não pode no dia da votação.
1. Posso votar sem o título de eleitor?
Sim. O título não é obrigatório. É preciso apresentar documento oficial com foto ou e-Título com fotografia.
2. Quais documentos posso apresentar?
RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho física, certificado de reservista e carteira profissional reconhecida por lei. Documentos vencidos podem ser aceitos se permitirem a identificação.
3. Quem não tem biometria poderá votar?
Sim, desde que o título esteja regular. A falta de biometria não impede o voto.
4. E se a biometria não reconhecer minha digital?
A leitura pode ser repetida. Se persistir a falha, a mesa fará outros procedimentos de identificação antes de liberar a votação.
5. Por que vou votar duas vezes para senador?
Neste ano serão renovados dois dos três senadores por estado e pelo Distrito Federal. Os votos devem ser para candidatos diferentes. Ao colocar o número do candidato, aparecerá junto com a foto dele, a foto dos seus dois suplentes.
6. Posso levar uma cola com os números?
Sim. O Tribunal Superior Eleitoral permite levar anotação pessoal com os números das candidaturas.
7. Posso levar o celular até a cabine?
Não. O aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pelos mesários.
8. O que acontece se eu errar o número?
Antes de confirmar, basta apertar "Corrige" e digitar novamente. Após "Confirma", não é possível alterar.
9. Como justificar se não puder votar?
No dia, pelo e-Título ou nos locais indicados pela Justiça Eleitoral. Depois, também é possível justificar nos Cartórios Eleitorais.
10. O que muda se houver segundo turno?
O eventual segundo turno será em 25 de outubro e envolverá apenas presidente e governador.
11. Posso apertar "Corrige" quantas vezes?
A correção pode ser feita enquanto o voto ainda não tiver sido confirmado.
12. Se não estiver na minha cidade, como faço?
O voto em trânsito exigia solicitação prévia, cujo prazo terminou em 20 de agosto. Sem essa habilitação, será necessário justificar a ausência.
13. Como e até quando justificar?
Para o primeiro turno, até 3 de dezembro de 2026. Para eventual segundo turno, até 8 de janeiro de 2027. Cada turno exige uma justificativa.
14. Qual é a multa por não votar e não justificar?
A base de cálculo da multa é R$ 35,13, com percentual variável conforme o caso.
15. Posso votar no mesmo partido para todos os cargos?
Sim. O eleitor pode escolher candidatos do mesmo partido em diferentes cargos.
16. O que é voto nominal?
É o voto dado diretamente a uma candidata ou candidato, pelo número completo da candidatura.
17. O que é voto de legenda?
É o voto destinado ao partido nas eleições para deputados. Basta digitar o número da legenda.
18. Posso votar em branco em apenas um cargo?
Sim. É possível votar em branco em um cargo e escolher candidato nos demais.
19. Posso anular um voto e continuar votando nos demais?
Sim. Cada cargo é uma etapa independente da votação.
20. Quantos votos serão digitados na urna?
Serão seis escolhas: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente.