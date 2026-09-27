A Sorri Bauru completou cinco décadas de atuação pela inclusão de pessoas com deficiência neste dia 25 de setembro de 2026. Sua fundação, em 1976, aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Bauru, por iniciativa de 38 profissionais das áreas de saúde, assistência social, engenharia, educação e direito, liderados pelo sociólogo norte-americano Thomas Ferran Frist, que estava na cidade para pesquisar os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência — sobretudo aquelas acometidas pela hanseníase.
O paradigma proposto pelo pesquisador, com equipe profissional atuando pela inclusão de fato das pessoas na comunidade, é o norte da Sorri Bauru até hoje. Uma trajetória reconhecida neste ano como patrimônio social e humano do estado de São Paulo. A honraria foi concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em Moção de Congratulações de autoria do deputado estadual Emídio de Souza, que define a instituição como "exemplo de excelência e compromisso social".
"Esse reconhecimento nos motiva a seguir trabalhando para atender mais pessoas e seguir transformando a realidade de milhares de famílias de Bauru e região", comenta Evandro Ventrilho, presidente da Sorri Bauru.
EXPANSÃO DE SERVIÇOS E RECORDE DE ATENDIMENTOS
Hoje, a Sorri Bauru atende pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, múltipla, transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista (TEA) e em situação de vulnerabilidade social. Serviços viabilizados por convênios com as secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, além de atendimentos a beneficiários da Unimed Bauru e da APAS Bauru. Em 2025, impulsionada por recursos de emendas impositivas de vereadores do município, a entidade ultrapassou pela primeira vez em sua história a marca de 200 mil atendimentos.
O alcance vai além do Centro Especializado em Reabilitação e da Oficina Ortopédica, na sede da quadra 53 da avenida Nações Unidas. A gestão da Estratégia Saúde da Família, assumida em parceria com a Prefeitura de Bauru em 2002, responde hoje pelas nove unidades dessa modalidade de atenção primária, cobrindo um território com mais de 20 mil famílias. Neste ano do Jubileu de Ouro, a Sorri Bauru abraçou o desafio de conduzir o Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, equipamentos públicos coordenados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. A previsão é atender mais de 4 mil famílias por ano no novo espaço. O ano também marca a finalização da modernização da quadra poliesportiva, batizada Arena Tauste Ação Social em homenagem ao maior investidor privado do projeto.
A mais recente expansão é a Cidade Multissensorial, inaugurada neste dia 25 de setembro. O espaço, viabilizado por doações do Rotary Club de Bauru Aeroporto, tem recursos lúdicos que apoiam intervenções terapêuticas e irão potencializar a reabilitação funcional de crianças atendidas, e ainda promover a socialização e inclusão.
GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A trajetória de expansão é apoiada por um sistema próprio de gestão de dados, desenvolvido pela equipe de TI da Sorri Bauru há duas décadas e em constante aprimoramento. Em 2025, a instituição lançou o Sorri Transparente, ferramenta disponibilizada em seu site que exibe em tempo real dados sobre serviços executados com recursos públicos. A iniciativa é um dos exemplos da adoção da estratégia ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança), que inclui o uso de energia 100% renovável e impacto social além do público atendido, com diversas ações pela qualidade de vida dos colaboradores, resultando em alta pontuação na pesquisa de clima organizacional.
"Desde a fundação, a Sorri Bauru alia seu propósito a uma gestão apoiada em metas, controle e transparência, o que garante um ciclo contínuo de crescimento e credibilidade", destaca o diretor-executivo Luís Fernando Bento.