A Sorri Bauru completou cinco décadas de atuação pela inclusão de pessoas com deficiência neste dia 25 de setembro de 2026. Sua fundação, em 1976, aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Bauru, por iniciativa de 38 profissionais das áreas de saúde, assistência social, engenharia, educação e direito, liderados pelo sociólogo norte-americano Thomas Ferran Frist, que estava na cidade para pesquisar os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência — sobretudo aquelas acometidas pela hanseníase.

O paradigma proposto pelo pesquisador, com equipe profissional atuando pela inclusão de fato das pessoas na comunidade, é o norte da Sorri Bauru até hoje. Uma trajetória reconhecida neste ano como patrimônio social e humano do estado de São Paulo. A honraria foi concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em Moção de Congratulações de autoria do deputado estadual Emídio de Souza, que define a instituição como "exemplo de excelência e compromisso social".

"Esse reconhecimento nos motiva a seguir trabalhando para atender mais pessoas e seguir transformando a realidade de milhares de famílias de Bauru e região", comenta Evandro Ventrilho, presidente da Sorri Bauru.