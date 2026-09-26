A primavera convida a renovar os looks, apostar em combinações mais leves e investir em acessórios versáteis, que acompanham diferentes momentos do dia. Nesse cenário, as bolsas em tons neutros e naturais ganham espaço como opções para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

A marca Cotuê aposta nessa proposta com uma coleção de bolsas de tecido 100% algodão, produzidas individualmente e pensadas para diferentes necessidades da rotina. A variedade de formatos, cores e tamanhos permite combinar os acessórios com produções casuais, looks de trabalho e composições descontraídas para os dias mais quentes, que combine com diferentes peças do guarda-roupa, sem ficar restrita a uma única ocasião.

A coleção Cotuê reúne seis propostas que transitam entre funcionalidade, estilo e versatilidade. Para quem gosta de carregar tudo o que precisa, a Maxi oferece espaço e praticidade, enquanto a Tote combina capacidade e organização, sendo uma alternativa para a rotina de trabalho e também para viagens.