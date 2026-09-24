Iacanga - Um autônomo de 61 anos, investigado pela Delegacia de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) por suspeita de estupro de vulnerável, foi preso na tarde desta quinta-feira (24), em Bauru, a pedido da Polícia Civil, por coação no curso do processo. Segundo a polícia, ele teria intimidado a vítima - hoje com 18 anos - e um familiar dela durante audiência relativa ao caso realizada na semana passada no Fórum de Iacanga.

Conforme a polícia, os supostos abusos sexuais teriam ocorrido quando a vítima ainda era criança e o suspeito se relacionava com a avó dela.

Após as intimidações feitas à jovem e a um familiar dela na saída do Fórum de Iacanga, o delegado Roberto Cabral Medeiros instaurou inquérito para apurar o crime de coação no curso do processo e representou pela prisão preventiva do investigado, que foi concedida pela Justiça.