Nesta semana, 69 reeducandos não retornaram aos três Centros de Progressão Penitenciária (CPPs) de Bauru após a terceira saída temporária de 2026. O benefício foi concedido a 2.978 presos do regime semiaberto na terça-feira (15) e o retorno às unidades estava previsto para a última segunda-feira (21). O número de detentos que não voltaram é maior que o registrado na saída temporária anterior. Em junho, 2.984 reeducandos receberam autorização para deixar temporariamente as unidades prisionais de Bauru, mas 61 não retornaram dentro do prazo estabelecido.

A saída temporária é concedida pelo Poder Judiciário, conforme os critérios previstos na Lei de Execução Penal. No Estado de São Paulo, o benefício é regulamentado em quatro períodos do ano: março, junho, setembro e dezembro. Para ter direito à saída, o preso precisa cumprir pelo menos um sexto da pena quando for réu primário ou um quarto, no caso de reincidente. Também é exigido bom comportamento durante o cumprimento da pena.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o detento que não retorna à unidade dentro do período determinado passa a ser considerado foragido e perde automaticamente o direito ao regime semiaberto. Quando é recapturado, ele retorna ao regime fechado. A saída de setembro corresponde ao terceiro benefício do ano. Os dados divulgados pela SAP consideram os detentos dos três CPPs existentes em Bauru.