Pederneiras - A partir desta sexta-feira (25), o transporte público municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) passa a ser totalmente gratuito para toda a população. A implantação da tarifa zero marca o início de um período de transição de um ano, operando sob um contrato firmado via processo licitatório, válido até a realização da concessão definitiva do serviço.
O modelo garante que o cidadão deixe de pagar a passagem sem perder a qualidade do serviço. A frota em circulação continuará a mesma, mantendo os veículos equipados com ar-condicionado, rede wi-fi gratuita e recursos completos de acessibilidade. A gratuidade nas catracas será integralmente subsidiada com recursos próprios da administração municipal.
"É com muita alegria que anunciamos a gratuidade no transporte público de Pederneiras a partir de sexta-feira. Isso representa economia no bolso e mais dignidade para quem depende do ônibus para trabalhar, estudar e se locomover pela cidade. É um investimento que a prefeitura faz com recursos próprios, pensando diretamente no bem-estar da nossa população", destacou o prefeito em exercício, Joãozinho da Farmácia.
Reembolso de passagens antigas
A Prefeitura de Pederneiras esclarece que não possui gestão ou responsabilidade financeira sobre os saldos de passagens adquiridos na vigência do contrato anterior. Os cidadãos que ainda possuem créditos comprados no cartão de transporte devem solicitar a devolução dos valores diretamente à operadora do serviço, a empresa Futura Transportes.
Como solicitar o reembolso dos créditos antigos:
Canal para solicitação: preencha o formulário enviado pela empresa: https://forms.gle/ARuup6rEEpkqT7kH6
Prazo para pedir: Até o dia 10 de outubro de 2026
Prazo de devolução: A Futura Transportes fará o pagamento em até 30 dias corridos, contados a partir de 10 de outubro
Regra para empresas (PJ): Se o crédito for de vale-transporte corporativo, a solicitação deve ser feita exclusivamente pela empresa empregadora.
Atenção: Pedidos enviados após o prazo estipulado entrarão em uma fila de análise posterior da empresa.
Dúvidas? Envie um e-mail para pederneiras@futuratransportes.com.br