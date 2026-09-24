Pederneiras - A partir desta sexta-feira (25), o transporte público municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) passa a ser totalmente gratuito para toda a população. A implantação da tarifa zero marca o início de um período de transição de um ano, operando sob um contrato firmado via processo licitatório, válido até a realização da concessão definitiva do serviço.

O modelo garante que o cidadão deixe de pagar a passagem sem perder a qualidade do serviço. A frota em circulação continuará a mesma, mantendo os veículos equipados com ar-condicionado, rede wi-fi gratuita e recursos completos de acessibilidade. A gratuidade nas catracas será integralmente subsidiada com recursos próprios da administração municipal.

"É com muita alegria que anunciamos a gratuidade no transporte público de Pederneiras a partir de sexta-feira. Isso representa economia no bolso e mais dignidade para quem depende do ônibus para trabalhar, estudar e se locomover pela cidade. É um investimento que a prefeitura faz com recursos próprios, pensando diretamente no bem-estar da nossa população", destacou o prefeito em exercício, Joãozinho da Farmácia.

Reembolso de passagens antigas