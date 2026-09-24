Bariri - Nesta quinta-feira (24), policiais civis e militares de Bariri (56 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante um homem que escondia pinos com cocaína sob o pneu de uma perua kombi para vender em uma praça da cidade.

Após denúncia, as equipes foram até o local indicado e, de longe, viram quando o suspeito mexeu em um saco plástico que estava escondido perto da roda do veículo, estacionado nas proximidades da praça.

Ele foi abordado e, no saco plástico, foram encontrados 48 pinos com cocaína. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.