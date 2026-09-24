Pirajuí - Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta quarta-feira (23), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) decorrente de investigação que apontava intenso comércio de entorpecentes no Jardim Aclimação.

De acordo com o registro policial, o trabalho de apuração desenvolvido pela Delegacia de Pirajuí resultou na expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e mandados de prisão temporária de investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro.

As medidas judiciais decorreram de denúncias e investigações de campo que confirmaram intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes nos locais monitorados. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos grande quantidade de drogas, veículos e dinheiro.