24 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM PIRAJUÍ

Trio é preso por tráfico em operação conjunta no Jardim Aclimação

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos grande quantidade de drogas, veículos e dinheiro, que foram apresentados na Delegacia de Pirajuí
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos grande quantidade de drogas, veículos e dinheiro, que foram apresentados na Delegacia de Pirajuí

Pirajuí - Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta quarta-feira (23), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) decorrente de investigação que apontava intenso comércio de entorpecentes no Jardim Aclimação.

De acordo com o registro policial, o trabalho de apuração desenvolvido pela Delegacia de Pirajuí resultou na expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e mandados de prisão temporária de investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro.

As medidas judiciais decorreram de denúncias e investigações de campo que confirmaram intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes nos locais monitorados. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos grande quantidade de drogas, veículos e dinheiro.

Os mandados de prisão temporária foram devidamente cumpridos pelas equipes policiais e três homens foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles ficaram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários