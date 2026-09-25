Com foco na geração de negócios e no fomento ao empreendedorismo, a Feira do Empreendedor 2026 (FE26) está com inscrições abertas para visitantes e para missões empresariais da região de Bauru. Interessados em participar das caravanas com saídas dos municípios de Pongaí, Avaí, Lins, Cafelândia, Promissão, Guarantã, Pirajuí, Ubirajara, Lucianópolis, Duartina, Boraceia, Bariri, Arealva e Itaju podem se inscrever gratuitamente até 29 de setembro. Com o conceito “FE26 – É mais negócio”, o evento será realizado de 19 a 22 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/gEVM1kAMe5 . Basta selecionar a data com o correspondente ônibus da missão.

Para participar das missões empresariais, é necessário ter mais de 18 anos e se enquadrar em um dos seguintes perfis: MEI, ME, EPP, produtor rural, profissional liberal ou potencial empreendedor. As missões para a 15.ª edição da Feira do Empreendedor são gratuitas e incluem transporte e entrada no evento.

Confira o cronograma das viagens: