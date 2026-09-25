Com foco na geração de negócios e no fomento ao empreendedorismo, a Feira do Empreendedor 2026 (FE26) está com inscrições abertas para visitantes e para missões empresariais da região de Bauru. Interessados em participar das caravanas com saídas dos municípios de Pongaí, Avaí, Lins, Cafelândia, Promissão, Guarantã, Pirajuí, Ubirajara, Lucianópolis, Duartina, Boraceia, Bariri, Arealva e Itaju podem se inscrever gratuitamente até 29 de setembro. Com o conceito “FE26 – É mais negócio”, o evento será realizado de 19 a 22 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/gEVM1kAMe5 . Basta selecionar a data com o correspondente ônibus da missão.
Para participar das missões empresariais, é necessário ter mais de 18 anos e se enquadrar em um dos seguintes perfis: MEI, ME, EPP, produtor rural, profissional liberal ou potencial empreendedor. As missões para a 15.ª edição da Feira do Empreendedor são gratuitas e incluem transporte e entrada no evento.
Confira o cronograma das viagens:
>> 19 de outubro: missão Pongaí, Avaí e Bauru
>> 19 de outubro: missão Boraceia e Bariri
>> 20 de outubro: missão Lins e Cafelândia
>> 20 de outubro: missão Promissão e Pirajuí
>> 20 de outubro: missão Arealva e Itaju
>> 21 de outubro: missão Guarantã e Pirajuí
>> 22 de outubro: missão Ubirajara, Lucianópolis e Duartina
Feira do Empreendedor
A expectativa da Feira do Empreendedor é reunir mais de 100 mil pessoas em quatro dias de feira. O espaço de 60 mil metros quadrados terá cerca de 900 expositores e mais de 20 arenas do Sebrae com tendências, inovações, palestras e rodadas de negócios.
A FE26 tem como objetivos gerar negócios, promover o empreendedorismo e a inovação, oferecer capacitações e orientações, apresentar soluções tecnológicas e conectar empresas e visitantes para novas oportunidades de negócios.
“A FE26 é um espaço onde os negócios começam, evoluem e se concretizam. Tanto quem já tem um negócio quanto as pessoas que têm planos de empreender vão encontrar soluções, parceiros e ferramentas importantes. A FE é uma plataforma estratégica de mercado e geração de negócios”, destaca Alexandre Robazza, gerente de Relacionamento do Sebrae-SP.
A edição será dividida em seis eixos temáticos para proporcionar uma experiência personalizada e relevante para cada perfil de visitante. Os eixos são: Comece seu Negócio, Amplie seu negócio, Melhore sua gestão, Comportamento Empreendedor, ESG – Impacto Social e Ambiental, e Cidade Empreendedora.
Na edição de 2025, a FE contou com 962 expositores, movimentou R$ 59,5 milhões em negócios e alcançou índice de satisfação geral de 8,9 entre visitantes, expositores e patrocinadores. O evento contabilizou ainda 185 horas de conteúdo e 370 painéis, palestras, oficinas e talk shows.
O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru organiza, anualmente, missões para a Feira do Empreendedor, proporcionando aos empresários e futuros empreendedores de toda a região a oportunidade de conhecer tendências, ampliar conhecimentos, fazer networking e buscar novas oportunidades para os negócios.
No ano passado, mais de 900 empresários participaram da Feira por meio das missões organizadas pelo Sebrae-SP em Bauru. Ao longo dos quatro dias de evento, foram disponibilizados 24 ônibus, com saídas dos 37 municípios que integram a área de atuação do Escritório Regional, levando participantes até a maior feira de empreendedorismo do país. Informações pelo telefone (14) 3104-1715 ou pessoalmente no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, na avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia.
FE26
Quando: 19 a 22 de outubro, das 10h às 20h
Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo
Inscrições para as missões empresariais pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/gEVM1kAMe5 até 29 de setembro