O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru avança com o serviço de desassoreamento e limpeza da represa de captação do rio Batalha, realizado desde abril deste ano por uma empresa especializada que foi contratada. Até o final dos trabalhos, o objetivo é triplicar a capacidade de reservação. A ação integra o programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.
O desassoreamento é feito com equipamentos como escavadeira anfíbia e draga. A máquina anfíbia tem cerca de 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores. Já a draga possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado no fundo do manancial.
Desde o início dos serviços, já foram retirados aproximadamente 55 mil metros cúbicos de areia. O investimento é de R$ 6.783.364,28, com maior parte dos recursos do Fundo Municipal para Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha (FRBH), vinculado ao DAE, e o restante com recursos próprios da autarquia.
Outras ações
O programa "Água de Todos" conta ainda com a criação do Complexo de Poços de Val de Palmas. O primeiro poço já foi perfurado e aguarda a instalação da bomba e os ajustes finais. O segundo e o terceiro poços estão em perfuração. Já o quarto poço foi licitado pelo DAE e terá os trabalhos iniciados após a assinatura do contrato. O complexo também contará com dois reservatórios. Um deles já foi licitado e outro está em fase de licitação pela prefeitura.
Outra obra estratégica do programa é a principal adutora, com 5,5 quilômetros de extensão, que está em fase final de construção. A estrutura será responsável pelo transporte da água até o reservatório do Alto Paraíso, ampliando o abastecimento nas regiões da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico e Vila Industrial. O investimento nos novos poços, reservatórios e adutoras reduzirá a dependência do Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo rio.