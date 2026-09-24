O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru avança com o serviço de desassoreamento e limpeza da represa de captação do rio Batalha, realizado desde abril deste ano por uma empresa especializada que foi contratada. Até o final dos trabalhos, o objetivo é triplicar a capacidade de reservação. A ação integra o programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.

O desassoreamento é feito com equipamentos como escavadeira anfíbia e draga. A máquina anfíbia tem cerca de 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores. Já a draga possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado no fundo do manancial.

Desde o início dos serviços, já foram retirados aproximadamente 55 mil metros cúbicos de areia. O investimento é de R$ 6.783.364,28, com maior parte dos recursos do Fundo Municipal para Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha (FRBH), vinculado ao DAE, e o restante com recursos próprios da autarquia.

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