Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), esclareceu uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de roubo e que, após diligências investigativas, revelou-se uma falsa comunicação de crime. Segundo o apurado, um homem teria inventado o crime após brigar com o companheiro.

O caso foi registrado no último dia 19, no Jardim Santa Clara. A ocorrência inicialmente relatada indicava que dois desconhecidos teriam invadido uma residência, agredido o morador e tentado roubar um veículo, além de exigir dinheiro e realização de transferências bancárias via PIX. Também foram constatados danos em carros que estavam no imóvel.

Durante a investigação, a pessoa que havia comunicado o suposto roubo foi formalmente ouvida pela Polícia Civil e apresentou narrativa segundo a qual dois desconhecidos teriam entrado na residência e praticado as agressões, além de tentarem levar um dos veículos. Durante a apuração, no entanto, as versões obtidas se mostraram divergentes e falsas.