A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), promove neste domingo (27), às 10h, a segunda apresentação da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico: um encontro da música com a natureza”. A atração será o show “Anderson Vianna convida Iró Quarteto: dos Grooves à Batucada”. A entrada é gratuita. A apresentação será realizada na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, localizado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), km 232, com acesso pelo Zoológico Municipal. O projeto tem como proposta oferecer uma opção cultural gratuita aos domingos e valorizar artistas da nossa e região.

O público poderá acompanhar um repertório de MPB e samba, com músicas de artistas como Ivan Lins, Djavan, Chico Buarque, Jorge Vercillo, Seu Jorge e Jorge Aragão, entre outros. O show contará com Anderson Vianna na voz e violão, Adriano Martins no contrabaixo, Lucas Gouvêa na guitarra e Israel Reinaldo da Silva, conhecido como Rael, na bateria.

Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o Centro de Visitação do Jardim Botânico.