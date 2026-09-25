A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), promove neste domingo (27), às 10h, a segunda apresentação da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico: um encontro da música com a natureza”. A atração será o show “Anderson Vianna convida Iró Quarteto: dos Grooves à Batucada”. A entrada é gratuita. A apresentação será realizada na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, localizado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), km 232, com acesso pelo Zoológico Municipal. O projeto tem como proposta oferecer uma opção cultural gratuita aos domingos e valorizar artistas da nossa e região.
O público poderá acompanhar um repertório de MPB e samba, com músicas de artistas como Ivan Lins, Djavan, Chico Buarque, Jorge Vercillo, Seu Jorge e Jorge Aragão, entre outros. O show contará com Anderson Vianna na voz e violão, Adriano Martins no contrabaixo, Lucas Gouvêa na guitarra e Israel Reinaldo da Silva, conhecido como Rael, na bateria.
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o Centro de Visitação do Jardim Botânico.
Músicos
Anderson Vianna
Anderson Vianna iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, acompanhando a tia e os primos em rodas de samba de Bauru. A experiência despertou seu interesse pelo cavaquinho, instrumento que aprendeu a tocar de forma autodidata. Posteriormente, passou a se dedicar também ao violão. Apaixonado por MPB, bossa nova e samba, buscou formação com professores particulares, entre eles Fernando Manivela, e no Conservatório de São José do Rio Preto, com Ernesto Nazareth. Atualmente, integra os grupos Sambadores e Samba Prime, de Bauru, além de desenvolver o projeto pessoal de samba “Auê do Vianna”. Também trabalha em um projeto de MPB ao lado do Iró Quarteto.
Lucas Gouvêa
Natural de São Paulo, Lucas Gouvêa é guitarrista e atua profissionalmente desde os 16 anos, quando começou a trabalhar como professor de guitarra. Atualmente, colabora com artistas da região em shows e gravações e mantém o Iró Quarteto como seu projeto fixo. Também desenvolve uma iniciativa voltada à difusão e acessibilidade do conhecimento musical por meio da biblioteca on-line gratuita Guitar Compendium.
Adriano Martins
Baixista e produtor musical, Adriano Martins tem formação pelo Conservatório de Tatuí, uma das instituições de ensino musical reconhecidas na América Latina. Com atuação em diferentes estilos e formações, trabalha em shows e estúdios e já colaborou com nomes da música nacional. Em 2025, atuou como professor de contrabaixo brasileiro no JazzCamp, em Talagante, no Chile, participando de uma iniciativa de intercâmbio cultural e difusão da música brasileira.
Israel Reinaldo da Silva (Rael)
Rael iniciou os estudos musicais na orquestra da igreja, com foco em percussão e caixa clara. Ao longo da carreira, estudou com diversos músicos e professores, entre eles Silvio Hamilton, Albino Infantozzi, Ramon Montagner, Daniel Magalhães, Marcio Villa Bahia, André Marques, Júnior Vargas, Giba Favery, Edu Ribeiro, Maguinho, Fabio Leal, Robertinho Silva e Vera Figueredo. Foi aluno do curso de Licenciatura em Música da USC e atualmente estuda com Cléber Almeida. Já atuou em bandas, trios e projetos instrumentais em Bauru e Santa Catarina, acompanhando artistas como Asaph Borba, Gilson Peranzzetta e Ana Paula da Silva. Também trabalha como professor e instrumentista e participa de projetos como Camjazz, Paulo Maia Quarteto e Danilo Andrade Trio, com trabalhos em gravações e festivais, além de participações em projetos apoiados pelo Sesc e pelo ProAC.
Programação
Confira as próximas atrações da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico”:
27/09 – “Anderson Vianna convida Iró Quarteto”, com Anderson Vianna, Adriano Martins, Lucas Gouvêa e Rael Silva – MPB e samba;
25/10 – Show de Eliel Firmino, com Neto Bigarelli, Wal Bonicontro e Fabio Cingano – MPB;
15/11 – Show de Bitenka Bittencourt, com Fernando Dal Médico, Wal Bonicontro e Paulinho Del Nery – MPB;
06/12 – “Camerata de Cordas”, com o maestro Paulo Marcos Gomes e integrantes da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru – MPB, música erudita e tangos argentinos.