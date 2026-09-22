A autora mineira Anilde Vianna lança, no próximo sábado (26), em Bauru, o livro autobiográfico Uma Mulher de Coragem!. O evento será realizado a partir das 19h, no restaurante Espaço Brasil, localizado na avenida Nações Unidas, 20-50. A obra é publicada pela Persistere Editora e apresenta uma narrativa marcada por desafios, escolhas, relacionamentos, frustrações, alegrias e experiências pessoais.

Nascida em Nanuque (MG), em 1959, Anilde constrói no livro um relato sobre sua trajetória e as adversidades enfrentadas ao longo da vida. A autora revisita momentos pessoais e decisões que contribuíram para sua formação, apresentando ao leitor uma perspectiva íntima de sua história. A obra, segundo a proposta apresentada pela autora, aborda a coragem necessária para enfrentar as dificuldades e construir novos caminhos. O relato também percorre diferentes aspectos da vida em sociedade, incluindo relacionamentos, experiências afetivas e os aprendizados adquiridos ao longo dos anos.

Formada em Direito pela Universidade São Francisco (USF), em São Paulo, Anilde é divorciada e tem dois filhos adultos. Além da literatura, mantém interesse por trabalhos artesanais e por estudos multidimensionais, que, segundo ela, representam uma oportunidade de aprofundar o autoconhecimento e a conexão com sua essência. A autora também destaca entre suas paixões a música, a poesia e a leitura, além da convivência com a natureza e dos momentos proporcionados pela vida ao lado de seus animais. Esses diferentes interesses e experiências aparecem como elementos que ajudam a compor a identidade retratada na autobiografia.