Quatro dos cinco investigados que estão presos preventivamente na Operação Cavalo de Troia, do Ministério Público (MP), foram transferidos para outras unidades prisionais. A operação investiga suspeitas de uma grande fraude na licitação da concessão do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos (lixo) de Bauru.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo informa que a ex-secretária do Meio Ambiente de Bauru Cilene Bordezan e a ex-secretária adjunta do Meio Ambiente Sara Moura de Jesus foram levadas para a Penitenciária Feminina de Pirajuí.

Hamilton Libório Agle, CEO da Estre Ambiental, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Dois, em Osasco. Talita de Andrade Soares Chieregatti, funcionária da Estre, foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na capital paulista.