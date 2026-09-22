Na madrugada desta segunda-feira (21), o trailer Paz e Shake, localizado na Praça da Paz, em Bauru, foi furtado pela terceira vez em apenas sete meses de existência.

Câmeras de segurança registraram a ação de dois indivíduos, que quebraram o cadeado do trailer e levaram diversos produtos, entre alimentos, embalagens e outros itens. Segundo o boletim de ocorrência, o prejuízo desta vez foi estimado em R$ 4 mil.

O primeiro furto ocorreu em abril deste ano. Já em julho, no segundo caso, os criminosos levaram cadeiras, uma batedeira e diversos produtos. Os três furtos são investigados pela Polícia Civil.