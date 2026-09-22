22 de setembro de 2026
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NOVO PREJUÍZO

Trailer é furtado pela terceira vez em 7 meses em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Indivíduo estourou os cadeados para entrar no trailer
Indivíduo estourou os cadeados para entrar no trailer

Na madrugada desta segunda-feira (21), o trailer Paz e Shake, localizado na Praça da Paz, em Bauru, foi furtado pela terceira vez em apenas sete meses de existência.

Câmeras de segurança registraram a ação de dois indivíduos, que quebraram o cadeado do trailer e levaram diversos produtos, entre alimentos, embalagens e outros itens. Segundo o boletim de ocorrência, o prejuízo desta vez foi estimado em R$ 4 mil.

O primeiro furto ocorreu em abril deste ano. Já em julho, no segundo caso, os criminosos levaram cadeiras, uma batedeira e diversos produtos. Os três furtos são investigados pela Polícia Civil.

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