Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (21), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de agredir a própria mãe durante um episódio de violência doméstica. A ocorrência mobilizou policiais militares da 1ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I). A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após receber a informação de que uma mulher estaria sendo agredida pelo filho em via pública. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram o suspeito bastante alterado e agressivo.

Diante da situação, foi necessário contê-lo e utilizar algemas para preservar a segurança da equipe e das demais pessoas envolvidas na ocorrência. Segundo o relato da vítima aos policiais, o filho chegou à residência em estado de agressividade e passou a atacá-la com socos, tapas e chutes. O marido da mulher teria tentado intervir para interromper as agressões antes da chegada da PM.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado inicialmente para atendimento médico. Depois, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a prisão em flagrante por violência doméstica foi confirmada. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça. Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 180, destinado à orientação e ao recebimento de denúncias. Em situações de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.