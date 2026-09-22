O tenista bauruense André Cury voltou a ser campeão neste final de semana, desta vez no ITF 700 Seniors São Paulo. A competição é organizada pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e foi disputada no Esporte Clube Pinheiros. A decisão da categoria 50+ teve, inclusive, dois atletas do Bauru Tênis Clube (BTC) em quadra. André Cury venceu Carlinhos Oliveira por 2/6, 6/4 e 6/5 (desistência).

Com o resultado, na categoria 50+, André Cury ocupa neste momento a posição de número 7 do mundo, enquanto Carlinhos Oliveira é o 11º. Ambos são competidores do Clube e também professores de tênis no próprio BTC. Também disputaram a competição representado o BTC e Bauru os tenistas Eduardo Haddad, Ismael Jr., Henrique Wanderley, Leonardo Menino, Daniel Franciscato, Samira Lima, Gisele Blasioli, Rafael Abujamra, Italo Mazzei e Tales Gobbi.

Patrocinam André Cury a AX Imobiliária, Guanda Baterias, Instituto Olhos Marques, Conclusa Engenharia, Hidrogeo, Óptica Cidade e Clínica Reability. São apoiadores a Five Athletic e a MSV Tennis. O Bauru Tênis Clube e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) apoiam ambos os atletas. Carlinhos Oliveira busca patrocinadores, e os interessados devem procurar o próprio competidor pelo WhatsApp 14 98161-9559.