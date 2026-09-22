Um depósito de bebidas foi alvo de dois disparos de arma de fogo no início da madrugada desta terça-feira (22), no Jardim Santa Cândida, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Os tiros atingiram o portão e a janela do estabelecimento, mas ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, um casal, de 21 e 22 anos, proprietário do comércio, acionou a Polícia Militar após ouvir os disparos. Conforme o relato, um homem desconhecido teria efetuado dois tiros contra o imóvel e fugido em seguida. Um dos projéteis atravessou a estrutura e atingiu também uma janela, onde ficou alojado. O estabelecimento possui sistema de câmera de segurança e as imagens foram encaminhadas para a PM. O casal, porém, afirmou não reconhecer o indivíduo e disse desconhecer qualquer possível motivação para o ataque.

As vítimas também relataram não possuir desavenças com outras pessoas. De acordo com os policiais, a região é conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.