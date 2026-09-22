Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (22) após um furto a uma lanchonete localizada na Rua Rio Branco, na quadra 26, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela região quando perceberam uma movimentação suspeita nas proximidades do estabelecimento.

De acordo com o relato dos policiais, dois homens foram vistos nas imediações da lanchonete. Um deles carregava uma bolsa. Com a aproximação da viatura, um dos suspeitos correu pela via pública, enquanto o outro teria pulado um gradil para tentar escapar pelos fundos do imóvel. Ainda segundo o BO, os dois desobedeceram à ordem de parada e fugiram, sendo perseguidos e detidos pelos policiais.

Com um dos homens, de 27 anos, os policiais localizaram uma bolsa com aproximadamente 37 unidades de refrigerante, uma cerveja e uma torneira. Os produtos foram posteriormente reconhecidos como pertencentes ao estabelecimento.