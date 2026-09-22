Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (22) após um furto a uma lanchonete localizada na Rua Rio Branco, na quadra 26, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela região quando perceberam uma movimentação suspeita nas proximidades do estabelecimento.
De acordo com o relato dos policiais, dois homens foram vistos nas imediações da lanchonete. Um deles carregava uma bolsa. Com a aproximação da viatura, um dos suspeitos correu pela via pública, enquanto o outro teria pulado um gradil para tentar escapar pelos fundos do imóvel. Ainda segundo o BO, os dois desobedeceram à ordem de parada e fugiram, sendo perseguidos e detidos pelos policiais.
Com um dos homens, de 27 anos, os policiais localizaram uma bolsa com aproximadamente 37 unidades de refrigerante, uma cerveja e uma torneira. Os produtos foram posteriormente reconhecidos como pertencentes ao estabelecimento.
A ocorrência aponta que o segundo detido, de 42 anos, estaria nas proximidades durante a ação. Conforme o relato dos policiais, ele teria permanecido no local enquanto o outro homem retirava os produtos, dando suposto apoio à ação. As imagens do sistema de monitoramento da lanchonete também teriam registrado a participação de duas pessoas.
A proprietária do estabelecimento compareceu à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e reconheceu os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade. As mercadorias foram devolvidas a ela mediante termo próprio.
Ainda conforme o boletim, os autores teriam entortado a grade de proteção localizada junto ao freezer para conseguir retirar as mercadorias. Uma torneira também teria sido retirada do imóvel, provocando vazamento de água.
Durante o registro da ocorrência, o primeiro admitiu a prática do furto, mas negou que o outro estivesse envolvido na subtração dos objetos. A Polícia Civil registrou que, segundo o suspeito, os dois pretendiam trocar os produtos furtados por entorpecentes para consumo.
Após analisar as declarações dos policiais, a recuperação dos objetos, as informações prestadas pela vítima, as imagens do sistema de monitoramento e as circunstâncias da abordagem, a autoridade policial entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade e decretou a prisão em flagrante dos dois homens.
Eles foram indiciados, em tese, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, cometido durante o repouso noturno. O caso será encaminhado ao Judiciário, e os dois deverão passar por audiência de custódia.