Por 11 votos favoráveis e sete contrários, a Câmara Municipal de Bauru aprovou, nesta segunda-feira (21), o relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apurou aspectos jurídicos, financeiros, operacionais e tecnológicos da contratação do novo sistema de estacionamento rotativo pela Emdurb. A votação foi precedida por um debate sobre o alcance das investigações e pontos que parte dos vereadores considera ainda não esclarecidos.

Votaram contra Arnaldinho Ribeiro (Avante), Junior Lokadora (Podemos), José Roberto Segalla (União Brasil), Eduardo Borgo (Novo), Marcelo Afonso (PSD), Márcio Teixeira (PL) e Junior Rodrigues (PSD). O presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), só votaria em caso de empate. Estela Almagro (PT) e André Maldonado (PP) não estiveram presentes.

Aprovado pela CEI no último dia 10, o relatório concluiu que não ficaram demonstradas ilegalidades na contratação, fraude ao procedimento licitatório ou dano efetivo ao erário. O documento, no entanto, apontou fragilidades no planejamento, na comunicação com a população, no acompanhamento da execução e na fiscalização contratual, além de questionar a economicidade dos parquímetros. Também recomendou uma série de providências à Emdurb e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP).