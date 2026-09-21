O elenco 45+ do Somos Vôlei Bauru superou adversárias da região no final de semana e confirmou o primeiro lugar em seu grupo na fase classificatória da Liga de Bauru – torneio da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).
No ginásio Darcy César Improta, em Bauru, o time do técnico Carlos Lenta bateu Igaraçu do Tietê, de virada, por 2 sets a 1 (12x15/15x10/15x07), Assis Tênis Clube por 2 a 0 (15x11/17x15) e Itaí por 2 a 0 (15x06/15x07). Erô, do Somos Vôlei, foi o destaque.
“Jogamos com o coração”, define o treinador. “A defesa foi importantíssima para fazer uma transição com velocidade e o ataque funcionou bem”, destaca. “Agora, vamos aguardar as finais”.
Com invencibilidade de 47 jogos em 2026, o Somos Vôlei também oferece escolinha gratuita e mantém suas ações com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig.
Inclusivo, o projeto conta com apoio de Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Mais informações: pelas redes sociais ou (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.