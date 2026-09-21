O elenco 45+ do Somos Vôlei Bauru superou adversárias da região no final de semana e confirmou o primeiro lugar em seu grupo na fase classificatória da Liga de Bauru – torneio da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).

No ginásio Darcy César Improta, em Bauru, o time do técnico Carlos Lenta bateu Igaraçu do Tietê, de virada, por 2 sets a 1 (12x15/15x10/15x07), Assis Tênis Clube por 2 a 0 (15x11/17x15) e Itaí por 2 a 0 (15x06/15x07). Erô, do Somos Vôlei, foi o destaque.

“Jogamos com o coração”, define o treinador. “A defesa foi importantíssima para fazer uma transição com velocidade e o ataque funcionou bem”, destaca. “Agora, vamos aguardar as finais”.