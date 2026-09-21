Botucatu - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em ação integrada com Polícia Militar (PM) e Polícia Civil, realizou na noite da última sexta-feira (18) uma operação de alcoolemia em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). No total, foram fiscalizados 450 veículos e 455 condutores, e realizados 445 testes de alcoolemia (triagem).

A fiscalização teve início às 20h e ocorreu em dois pontos estratégicos, na Praça Isabel Arruda, nº 100, e na avenida Professor Rafael Laurindo, nº 1.015. Ao todo, foram confeccionados 32 autos de infração de trânsito (AITs) por diferentes irregularidades.

Entre os principais registros, estão 11 autuações feitas com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), referente à recusa ao teste de alcoolemia; cinco por falta de licenciamento; uma por falta de CNH; e uma por CNH suspensa.