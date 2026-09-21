Fiscalização-surpresa inédita realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) na última quinta-feira (17) revela a existência de barreiras de acessibilidade em diversos prédios públicos paulistas que prestam atendimento à população. Na região de Bauru, irregularidades foram encontradas no Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

De acordo com o órgão, a entrada principal do Saemba não conta com rampa de acesso para portadores de necessidades especiais. "O balcão de atendimento atrapalha a entrada de qualquer pessoa, mais ainda de portadores de necessidades especiais", diz, em nota. "Não há piso tátil e existem degraus entre os cômodos. Os dois banheiros disponíveis não possuem acessibilidade".

Também por meio de nota, a Prefeitura de Bariri, por meio do Saemba, informou que recebeu os apontamentos apresentados pelo TCE durante fiscalização realizada nas dependências da autarquia. "A administração municipal e o Saemba irão avaliar as observações técnicas e adotar as providências necessárias para atender às recomendações", esclarece.