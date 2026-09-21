Iacanga - Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (21), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado no bairro Estância Iacanga, durante ação de investigação realizada pela equipe policial.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) localizaram e abordaram o adolescente, que era investigado também por suspeita de participação em um roubo ocorrido no último dia 17 de setembro.
Durante as diligências, os policiais foram até o imóvel onde o jovem estaria morando com um tio. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado. Conforme o registro policial, após a chegada do adolescente, ele teria informado aos agentes que era usuário de entorpecentes e que havia adquirido porções de maconha em Bauru para consumo próprio.
Ainda de acordo com o BO, o próprio adolescente indicou aos policiais o local onde a droga estaria escondida: enterrada no quintal da residência. Durante as buscas, foram apreendidos 227 gramas de maconha, além de materiais usados para o acondicionamento da droga e aparelhos celulares.
O adolescente foi apreendido em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros por ato infracional de tráfico de drogas. Acompanhado pelo Conselho Tutelar durante os procedimentos, ele foi encaminhado à Fundação Casa, em Bauru, onde ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude.