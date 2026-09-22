Barra Bonita - Nesta terça-feira (22), a Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) celebra o Dia do rio Tietê com uma programação especial voltada à educação ambiental, à conscientização e à valorização de um dos maiores patrimônios naturais e históricos do município. Um dos destaques será o tradicional Passeio Ecológico a bordo do navio San Marino que, neste ano, contará com a participação de aproximadamente 800 alunos da rede municipal de Educação.

As atividades serão realizadas no Porto Turístico, em frente à Praça do Artesanato, com passeios nos períodos da manhã e da tarde. A programação também contará com a análise e atualização do painel da qualidade das águas do rio Tietê, uma iniciativa anual que contribui para o acompanhamento das condições do rio e para ações de conscientização sobre sua preservação.

Durante o passeio, segundo a prefeitura, os estudantes terão a oportunidade de aprender mais sobre a importância do rio Tietê, seu ecossistema, sua história e a necessidade de preservar esse patrimônio que faz parte da identidade de Barra Bonita. "Cuidar do Rio Tietê é preservar nossa história, nosso meio ambiente e o futuro das próximas gerações", diz a administração, em nota.