Botucatu - A Justiça decretou a prisão preventiva de dois homens, pai e filho, denunciados pelo Ministério Público (MP) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de pessoa com menos de 18 anos. Oferecida pelo promotor Bruno de Paula Souza Marques, a acusação formal é da última sexta-feira (18), mesma data em que houve a expedição dos mandados de prisão.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram na noite de 8 de novembro de 2024, no distrito de Rubião Júnior. A vítima, um vizinho, reclamou do barulho gerado por uma bicicleta motorizada, dando início a uma discussão. Conforme o apurado pelo MP, os dois denunciados se uniram para agredir a vítima, inicialmente com pedras e pedaços de madeira.

Ainda de acordo com a peça acusatória, após um dos denunciados chegar ao local acompanhado de familiares, os dois homens começaram as agressões. A vítima foi empurrada ao chão e, quando já estava caída e sem condições de se defender, atingida por golpes de madeira.