Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, realizaram, nesta segunda-feira (21), uma ação no Jardim Ivone que resultou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos pelo crime de tráfico de drogas e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), a equipe realizava patrulhamento na região quando avistou o investigado em frente a um imóvel desabitado conhecido por denúncias relacionadas ao comércio ilegal. Ao notar a aproximação da equipe policial, o suspeito correu para o interior da casa, mas foi acompanhado e detido pelos agentes.

Durante a averiguação, os policiais encontraram uma bolsa contendo grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para venda. No total, foram apreendidas 133 porções de cocaína e 50 porções de crack. O homem foi preso em flagrante por tráfico, teve a prisão preventiva solicitada à Justiça e aguarda audiência de custódia.