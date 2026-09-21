Pederneiras - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (21), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), um homem de 28 anos que descumpriu uma medida protetiva de urgência, crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e invadiu a casa da ex-companheira.

A ocorrência teve início após a mulher procurar a delegacia da cidade e informar que seu ex-companheiro, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, teria ingressado em sua residência sem autorização e permanecido no local.

Após a comunicação dos fatos, policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito dentro do imóvel da vítima. Ele foi preso em flagrante, sem direito à fiança, após a equipe policial confirmar a vigência das medidas protetivas por meio de consulta aos sistemas oficiais.