Lençóis Paulista - Quatro assaltantes armados invadiram uma residência no Centro de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (20), amarraram os moradores e fugiram levando cerca de R$ 500 mil em joias. A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações com o objetivo de identificar os autores.

Segundo o registro policial, os criminosos entraram na casa por volta das 8h30, ameaçaram as vítimas - duas mulheres e um homem - com armas de fogo e amarraram os três. Na sequência, reviraram o imóvel e fugiram em um carro levando várias peças de joias. A ação durou pouco mais de uma hora, e ninguém ficou ferido.

Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM) foram acionadas e a Polícia Cientifica fez perícia no local. Abalada, uma das vítimas precisou passar por atendimento médico. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Bauru e o caso segue sob investigação. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.