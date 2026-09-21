Bariri - Em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (21), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), dois homem foram presos em flagrante pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Uma motocicleta com placa falsa foi apreendida e uma picape furtada há quatro anos foi recuperada.

Durante diligências realizadas pelas equipes,em uma oficina, foi localizada uma Chevrolet Montana que estava com o chassi raspado. Após minuciosa verificação, constatou-se o chassi original e consulta nos sistemas policiais revelou que o automóvel possuía registro de furto ocorrido há aproximadamente quatro anos, em Jaú.

Em nova diligencia, os policiais civis e militares também identificaram uma motocicleta Yamaha Factor ostentando placa de identificação falsa. As averiguações apontaram que o veículo apresentava sinais de adulteração em seus elementos identificadores, caracterizando mais um caso de adulteração de sinal identificador.