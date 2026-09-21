No dia de hoje, a Specífica abriu as portas da sua nova matriz, em Bauru. Comemorando 43 anos de uma consagrada história, a farmácia de manipulação acaba de apresentar ao público a primeira fase de sua grande expansão: uma loja linda, acolhedora e requintada, com projeto de interior assinado pela arquiteta Allana Cinicinato.

As obras continuam intensamente, dando continuidade ao projeto completo e em breve a cidade poderá conhecer a nova fachada e as inovadoras instalações da Pharmácia Specífica, totalmente conectadas com a alta tecnologia e o meio ambiente.

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