Nesta segunda-feira (21), com cartazes nas mãos, estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Bauru (FMBRU-USP) fizeram uma paralisação no campus da universidade para cobrar mais diálogo, transparência, participação estudantil e formação médica de qualidade, além de melhorias nas condições de ensino, no internato, nos estágios, na assistência e na infraestrutura. Os alunos também reivindicam liberdade de manifestação e garantia de não-retaliação.

De acordo com postagem feita pelo Centro Acadêmico David Capistrano, a paralisação foi aprovada por 80% dos 129 votantes em reunião que contou com 160 pessoas. "O curso de Medicina da USP do Campus de Bauru vive um momento histórico", cita na publicação. "Essa decisão não aconteceu de forma repentina. Ela é resultado de diversas tentativas de diálogo e de um crescente descontentamento dos estudantes diante de demandas que permanecem sem respostas e sem encaminhamentos concretos. Queremos ser ouvidos de verdade".

Em nota, a Diretoria da FMBRU-USP ressaltou que trata-se de uma paralisação dos estudantes e não da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo. "A FMBRU-USP continua se desenvolvendo, assim como o Hospital das Clínicas que veio com ela, ambos em ritmo acelerado. O propósito é fortalecer cada vez mais o ecossistema já estabelecido para ajudar a formar pessoas com vocação para a atenção à saúde, para a pesquisa e a inovação das práticas, sobretudo, do Sistema Único de Saúde (SUS)", afirma.