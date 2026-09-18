18 de setembro de 2026
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NA REGIÃO CENTRAL

Equipe da 1.ª Cia da PM prende três durante a madrugada em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Os três foram apresentados pela PM no plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia
Os três foram apresentados pela PM no plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia

Na madrugada desta sexta-feira (18), equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) composta pelos cabos Osmar e Magri prendeu, em Bauru, três homens, dois deles em flagrante, por furto qualificado, e um em razão de um mandado de prisão em aberto.

Por volta da 0h10, os policiais em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos abordaram um homem na avenida Rodrigues Alves e, após consulta, verificaram que ele era procurado pela Justiça por furto, com pena de dois anos a cumprir em regime fechado.

Por volta da 1h50, a mesma equipe foi acionada para atender ocorrência em uma igreja, onde uma dupla havia estourado cadeado e furtado escada e mangueira. Com base em imagens de câmeras de segurança, os dois suspeitos foram localizados e detidos na avenida Pedro de Toledo.

Questionados, admitiram o furto e disseram que haviam trocado os materiais por drogas momentos antes em uma biqueira no Parque das Nações. Os três homens foram apresentados no plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

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