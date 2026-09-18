Após a divulgação, pelo JCNET, de um vídeo que mostrava um comerciante fechando a tampa do poço de visita de esgoto localizado no meio da quadra 10 da avenida Nações Unidas, no Centro de Bauru, no último dia 15, a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) recuperou o local.
Equipes da CSB realizaram, nesta sexta-feira (18), a troca da caixa e da tampa do poço de visita para solucionar definitivamente o problema. O problema era antigo e recorrente após cada chuva volumosa na cidade, afirma Natanael Pedro da Silva. O local sem a tampa provocava acidentes graves com motociclistas e motoristas de carros.
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