18 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
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PROBLEMA RESOLVIDO

Após vídeo, CSB recupera tampa de esgoto em avenida


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Divulgação

Após a divulgação, pelo JCNET, de um vídeo que mostrava um comerciante fechando a tampa do poço de visita de esgoto localizado no meio da quadra 10 da avenida Nações Unidas, no Centro de Bauru, no último dia 15, a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) recuperou o local.

Equipes da CSB realizaram, nesta sexta-feira (18), a troca da caixa e da tampa do poço de visita para solucionar definitivamente o problema. O problema era antigo e recorrente após cada chuva volumosa na cidade, afirma Natanael Pedro da Silva. O local sem a tampa provocava acidentes graves com motociclistas e motoristas de carros.

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