O dono da oficina mecânica Nata Motos, situado na quadra 10 da avenida Nações Unidas, no Centro de Bauru, precisa ele mesmo fechar, frequentemente, a tampa do poço de visita de esgoto do meio da rua para evitar acidentes de trânsito. O problema é antigo e recorrente após cada chuva volumosa na cidade, afirma ele. Ao JCNET, Natanael Pedro da Silva, de 36 anos, recorda que esta tampa, quando se solta em dias de chuva, provoca acidentes graves com motociclistas e motoristas de carros.

Natanael destaca que está cansado da situação, já tendo alertado diversas vezes os órgãos competentes, primeiro o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e agora a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB). Agora, ele recorreu a um vídeo, publicado nas redes sociais, no qual usa do bom humor para chamar a atenção para que a CSB vá até o local e resolva o problema definitivamente.