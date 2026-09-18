O corpo da mulher encontrado na tarde desta quinta-feira (17), já em avançado estado de decomposição, em uma área de mata às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do quilômetro 232, perto do Zoo de Bauru, é apontado pela Polícia Civil como sendo o de Marciene Pereira da Silva Soares, de 50 anos. A dona de casa estava desaparecida em Bauru desde o último dia 4. No local, foram encontrados também um revólver calibre .22 e munições. Uma das hipóteses que a investigação trabalha é a de suicídio. Faltam detalhes técnicos para que a vítima seja formalmente identificada em um novo boletim de ocorrência. O marido foi ouvido no Plantão Policial.

Conforme o JC/JCNET vem noticiando, por volta das 12h10 desta quinta (17), um homem parou no local para urinar e avistou o corpo em meio à vegetação, acionando a Polícia Militar (PM). Equipes do Plantão Policial e da Delegacia de Homicídios (DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru foram acionadas, e a Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo dela está no Instituto Médico Legal (IML) e não há ainda uma data para sepultamento.

Marciene saiu de casa na manhã do dia 4 de setembro, acompanhada das filhas, de 8 e 13 anos, segundo o boletim de ocorrência registrado pelo marido à época. Ela levou uma das crianças para a escola e deixou a outra na casa da mãe, no Núcleo José Regino. Na ocasião, disse à mãe que iria caminhar e passar no mercado. Ainda conforme o boletim de ocorrência, Marciene saiu sem o celular, um hábito que ela tinha, segundo a família. Ela não tinha histórico de nenhum desaparecimento anterior.