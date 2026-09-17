O corpo de uma mulher já em avançado estado de decomposição foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (17) em uma área de mata às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do quilômetro 232, perto do Zoo de Bauru. No local, um revólver calibre .22 e munições foram apreendidos.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por volta das 12h10, um homem parou no local para urinar e avistou o corpo em meio à vegetação, acionando a Polícia Militar (PM).

Equipes do plantão policial e 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru foram acionadas e a Polícia Científica realizou a perícia no local.