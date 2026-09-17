O corpo de uma mulher já em avançado estado de decomposição foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (17) em uma área de mata às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do quilômetro 232, perto do Zoo de Bauru. No local, um revólver calibre .22 e munições foram apreendidos.
De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por volta das 12h10, um homem parou no local para urinar e avistou o corpo em meio à vegetação, acionando a Polícia Militar (PM).
Equipes do plantão policial e 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru foram acionadas e a Polícia Científica realizou a perícia no local.
Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada pela polícia, assim como detalhes sobre eventuais ferimentos que ela apresentava.
Porém, no boletim de ocorrência (BO), a Polícia Civil pontuou que a vítima pode ser Marciene Pereira da Silva Soares, de 50 anos, que está desaparecida em Bauru desde o último dia 4.
O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais, que irão apontar a identidade e a causa do óbito. O JCNET/Sampi acompanha o caso, que é tratado como morte suspeita.