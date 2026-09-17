Um caminhoneiro que conduzia uma carreta com carga pesada, de frango congelado, perdeu o controle da direção, no instante em que passava por um ônibus cheio de passageiros, e por pouco não resultou em um acidente gravíssimo na madrugada desta quinta-feira (17), no quilômetro 156 da rodovia Paulo Nilo Romano (SP-225), em Dois Córregos (a 73 quilômetros de Bauru). O motorista do circular intermunicipal realizou uma manobra evasiva para evitar a colisão com o caminhão e garantiu que ele e nenhum dos 50 passageiros se ferissem. A carreta tombou, e o condutor dela ficou gravemente ferido e foi socorrido.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo-SP, o ônibus acabou entrando no canteiro central e chocando-se contra a canaleta de água pluvial. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para sinalizar o trânsito e prestar apoio à empresa que administra o trecho.