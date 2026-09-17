17 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA EVITADA

Um fica ferido e 51 escapam ilesos de acidente na região de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP
Motorista de ônibus realizou uma manobra evasiva para evitar colisão contra um caminhão e garantiu que nenhum dos passageiros se ferisse
Motorista de ônibus realizou uma manobra evasiva para evitar colisão contra um caminhão e garantiu que nenhum dos passageiros se ferisse

Um caminhoneiro que conduzia uma carreta com carga pesada, de frango congelado, perdeu o controle da direção, no instante em que passava por um ônibus cheio de passageiros, e por pouco não resultou em um acidente gravíssimo na madrugada desta quinta-feira (17), no quilômetro 156 da rodovia Paulo Nilo Romano (SP-225), em Dois Córregos (a 73 quilômetros de Bauru). O motorista do circular intermunicipal realizou uma manobra evasiva para evitar a colisão com o caminhão e garantiu que ele e nenhum dos 50 passageiros se ferissem. A carreta tombou, e o condutor dela ficou gravemente ferido e foi socorrido.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo-SP, o ônibus acabou entrando no canteiro central e chocando-se contra a canaleta de água pluvial. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para sinalizar o trânsito e prestar apoio à empresa que administra o trecho.

Carga pesada, não especificada, ficou espalhada na pista Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Carga pesada, não especificada, ficou espalhada na pista Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Carga pesada, não especificada, ficou espalhada na pista Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Carga pesada, não especificada, ficou espalhada na pista Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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