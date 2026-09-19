Os antígenos sequestrados da dentina estão bem “protegidos” ou escondidos. Na raiz os cementoblastos do ligamento periodontal (1) os escondem por não escutarem os mediadores ósseos. No ligamento também temos uma rede de epitélio (2) que secreta a substância EGF, que estimula o osso a reabsorver 24h por dia, afastando-o do dente. Dentro do dente, a polpa com seus odontoblastos (3) também “escondem” a dentina do sistema imunológico.

Temos um ponto muito frágil que é o colo do dente que fica junto à inserção gengival. Entre o esmalte e o cemento que recobre a raiz, se têm microáreas ou janelas com exposição das proteínas antigênicas da dentina (4), recobertas por um gel da matriz extracelular da gengiva.

Estas quatro estruturas são chaves para entender por que o traumatismo induz reabsorções. 1ª e 2ª: Pode-se eliminar os cementoblastos que recobrem a raiz e destroem a rede epitelial de Malassez que secreta o EGF e afasta o osso do dente, 3ª: Pode levar a morte de odontoblastos na polpa, ou, 4ª: As forças traumáticas podem se concentrar no colo do dente, dissolvendo o gel gengival que recobre as janelas de dentina, expondo-a.