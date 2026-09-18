Uma tentativa de fraude foi descoberta durante o “Show de Prêmios” realizado na noite desta quinta-feira (17), na Paróquia Santo Antônio, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Uma mulher apresentou uma cartela afirmando ter completado o bingo, que tinha como prêmio uma passagem para a Itália ou R$ 3 mil. Durante a conferência, porém, a organização identificou que a disposição dos números não correspondia ao padrão das cartelas oficiais.

O padre da paróquia foi chamado para auxiliar na verificação e utilizou a matriz original das cartelas para confirmar a irregularidade. Ao perceber que a suposta fraude havia sido identificada, a mulher deixou o local rapidamente. Segundo informações repassadas à organização, a cartela teria sido confeccionada em papel térmico, semelhante ao utilizado em cupons fiscais, e impressa dentro de um veículo. O material foi apresentado quando o sorteio já estava próximo do encerramento. A tentativa foi descoberta antes que o prêmio fosse entregue. O “Show de Prêmios” prosseguiu normalmente e, posteriormente, outra participante venceu o sorteio utilizando uma cartela considerada válida pela organização. As cartelas oficiais foram distribuídas gratuitamente desde o início da festa, por volta das 18h. O episódio ocorreu no último sorteio da noite, quando a quantidade de números já sorteados permitia completar uma cartela.

A suspeita é de que o modelo da cartela tenha sido reproduzido em um computador e preenchido conforme os números eram anunciados. Quando já havia uma combinação suficiente para completar o bingo, uma nova cartela teria sido impressa rapidamente e apresentada como vencedora. Um caso semelhante também teria sido registrado em Bocaina. Até o momento, não há informações sobre a identidade da mulher ou sobre eventual registro formal da ocorrência. As informações são do site Tem coisas que só acontecem em Jaú.